Араб унизил жительницу Новосибирской области, которая добивалась его возвращения в РФ

Пара общалась с помощью переводчика и вскоре иностранец решил приехать к возлюбленной в Сибирь, однако счастливую жизнь разрушили приставы Жительница Новосибирской области Лилия Зобова влюбилась в иностранца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии