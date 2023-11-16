16-летняя Евгения Абдулова пошла по стопам легендарного отца и снялась в кино

Евгения, единственная дочь легендарного советского и российского актера Александра Абдулова, продолжила свою кинокарьеру и в 16 лет сыграла роль в фильме «Баба Мороз и тайна Нового Года» режиссера Андрея Богатырева, где ее партнерами были Иван Стебунов, Виктор Бычков и другие известные актеры.