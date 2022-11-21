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Крупнейший покупатель резко увеличил импорт российских энергоносителей

Крупнейший покупатель резко увеличил импорт российских энергоносителей

Пекин продолжил наращивать в октябре импорт российских энергоносителей. Закупки Китаем газа, нефти и нефтепродуктов, а также угля у России за 9 месяцев 2022 года, после начала СВО на Украине, почти достигли, сообщает Bloomberg, 60 млрд долларов.

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