ЕС, Британия, Япония и Индия хотят ввести пошлины на американские товары

Евросоюз, Великобритания, Япония и Индия уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что рассматривают возможность введения пошлин на ряд товаров американского производства, передает агентство Франс Пресс.
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