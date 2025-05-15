Русская весна
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Русская весна

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ЕС, Британия, Япония и Индия хотят ввести пошлины на американские товары

ЕС, Британия, Япония и Индия хотят ввести пошлины на американские товары

Евросоюз, Великобритания, Япония и Индия уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что рассматривают возможность введения пошлин на ряд товаров американского производства, передает агентство Франс Пресс.

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