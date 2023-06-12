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Sky News: кризис вынуждает британских военнослужащих обращаться в продовольственные банки

Sky News: кризис вынуждает британских военнослужащих обращаться в продовольственные банки

Солдатам и офицерам британской армии, в том числе военнослужащим ВВС, приходится обращаться в продовольственные банки в связи с острым кризисом стоимости жизни.

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