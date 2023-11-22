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Закон, порядок, государство

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Светская канонизация Дальнего Востока и мифопоэтика - смыслы и тренды Премии им. Арсеньева

Светская канонизация Дальнего Востока и мифопоэтика - смыслы и тренды Премии им. Арсеньева

Круглый стол "Короткий список Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева" (12+) завершил 15 ноября серию дискуссионных мероприятий (12+) в рамках пятого, юбилейного сезона Премии.

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