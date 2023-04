NYT: в утечке спецслужб США есть данные о переброске элитных подразделений ВСУ в Артемовск Ангелина Мильченко Kai Pfaffenbach/Reuters The New York Times и The Washington Post опубликовали новые материалы о данных разведки, которые в конце февраля — начале марта утекли в интернет.