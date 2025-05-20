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Рубио не ответил, поддержат ли США законопроект о санкциях против России

Рубио не ответил, поддержат ли США законопроект о санкциях против России

Госсекретарь США, врио помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио не стал прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Белый дом разрабатываемый в сенате конгресса законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

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