Рубио не ответил, поддержат ли США законопроект о санкциях против России

Госсекретарь США, врио помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио не стал прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Белый дом разрабатываемый в сенате конгресса законопроект об ужесточении антироссийских санкций.
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