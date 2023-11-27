В Петербурге сотрудница "скорой помощи" пнула по каталке и уронила пациентку

От странного поведения медика пострадала 95-летняя блокадница.В Петербурге родственники пострадавшей заявляют, что причиной травмы головы у 95-летней блокадницы стало поведение сотрудницы "скорой помощи".
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