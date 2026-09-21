В Твери прошёл студенческий чемпионат по легкоатлетическому кроссу

Студенческий легкоатлетический кросс на стадионе имени Вагжанова: скорость, воля и командный дух. 15 сентября 2026 года на стадионе имени Вагжанова вновь кипели спортивные страсти — состоялся традиционный чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди студентов Тверского промышленно‑экономического колледжа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым