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В Твери прошёл студенческий чемпионат по легкоатлетическому кроссу

В Твери прошёл студенческий чемпионат по легкоатлетическому кроссу

Студенческий легкоатлетический кросс на стадионе имени Вагжанова: скорость, воля и командный дух. 15 сентября 2026 года на стадионе имени Вагжанова вновь кипели спортивные страсти — состоялся традиционный чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди студентов Тверского промышленно‑экономического колледжа.

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