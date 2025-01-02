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Львовский русофоб разнес адептов Буданова за веру в захват Крыма

Львовский русофоб разнес адептов Буданова за веру в захват Крыма

Никакие прогнозы по истощению ракетного запаса России и возвращению Крыма не сбываются. Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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