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Петербургский дневник

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Юрист из Ленобласти рассказала, как обойти риски при покупке земельного участка

Юрист из Ленобласти рассказала, как обойти риски при покупке земельного участка

Нужно учитывать множество нюансов При выборе участка нужно учитывать множество нюансов — от географического расположения и наличия коммуникаций до проверки земли, сказала в беседе с RT нотариус Ленинградской области Мария Корнилова.

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