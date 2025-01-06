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«Весь народ презирает ублюдка». Медведев рассказал о мести Зеленскому со стороны россиян

«Весь народ презирает ублюдка». Медведев рассказал о мести Зеленскому со стороны россиян

Президента Украины Владимира Зеленского презирает весь российский народ. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя недавнее интервью украинского политика блогеру Лексу Фридману, в котором тот выразил презрение не только главе РФ Владимиру Путину, но и всем россиянам.

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