«Весь народ презирает ублюдка». Медведев рассказал о мести Зеленскому со стороны россиян

Президента Украины Владимира Зеленского презирает весь российский народ. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя недавнее интервью украинского политика блогеру Лексу Фридману, в котором тот выразил презрение не только главе РФ Владимиру Путину, но и всем россиянам.