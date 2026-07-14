"Мы помогли русским": В Средней Азии уверены, что Россия перед ними в долгу. Почему - объяснил Дюков

В Средней Азии уверены, что Россия перед ними в долгу. Почему - объяснил Александр Дюков. Он рассказал об искажённом восприятии событий Великой Отечественной войны, которое сформировалось у молодых людей в этих странах: "Мы помогли русским".
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