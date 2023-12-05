Sony отбирает купленный контент, D&D от авторов PAYDAY, последний патч Cyberpunk 2077, трейлер GTA6…

Sony удалит из библиотек пользователей уже оплаченный контент от Discovery, Metacritic нечаянно «слил» анонс Resident Evil 4: Gold Edition, BioWare представила тизер антуража Dragon Age: Dreadwolf, NetherRealm выкатила трейлер Куан Чи и Камелеоны из Mortal Kombat 1 и анонсировала сюжетное DLC к игре, фанаты выпустили аддон-долгострой для Thief: The Dark Project, авторы PAYDAY 3 объявили о старте разработки кооп-экшена по D&a .