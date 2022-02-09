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Инфекционист: переболевшие «Омикроном» заболевают повторно в короткие сроки

Инфекционист: переболевшие «Омикроном» заболевают повторно в короткие сроки

При этом выраженных клинических симптомов нет.Те, кто недавно переболел омикрон-штаммом коронавируса, сейчас заболевают повторно, это происходит в короткие сроки, при этом выраженных клинических симптомов нет, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

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