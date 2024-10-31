«Я вижу только красивую грудь»: жена Соколовского похвалила фигуру Дакоты и решилась на увеличение бюста

Рита Дакота прошла болезненный путь принятия. Артистка тяжело переживала предательство Влада Соколовского, но смогла найти в себе силы его простить.
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