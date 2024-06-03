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Несекретные материалы

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Путин выкатил тихий ультиматум Западу: НАТО дан последний шанс остановиться

Путин выкатил тихий ультиматум Западу: НАТО дан последний шанс остановиться

За «отвлеченными» размышлениями ВВП скрывается очень жесткая угроза.Третья мировая война подкралась незаметно.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
На том берегу все правильно понимают Но у них стиль или чихать на правильность, или гнуть своё Вот только сколько нам ждать, когда они прогнутся и порвутся - может, им надо помочь прогнуться. Хоть немного...
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7 час.
владимир рябченко
Заигрывания с Западом приведи к тому, что ВВП припёрт к стене... дай ему Бог отбиться...
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7 час.
Владимир Елкин
Игра в слова со стороны России - тупик....после которого наступит ядерный катаклизм всей планеты! Нужен яркий пример мощи России - утопить &quot;велико&quot;британию в Атлантике! Кто захочет повторить участь бритов, желая только зарабатывать??? И все оголтелые западные ястребы с наполненными штанами заткнутся!
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6 час.

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