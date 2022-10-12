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В Брянске предотвращен теракт, готовившийся по заданию СБУ

В Брянске предотвращен теракт, готовившийся по заданию СБУ

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске, готовившегося по заданию СБУ. Как сообщил ЦОС ФСБ, сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской федерации был предотвращен теракт на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске.

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