В Брянске предотвращен теракт, готовившийся по заданию СБУ

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске, готовившегося по заданию СБУ. Как сообщил ЦОС ФСБ, сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской федерации был предотвращен теракт на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске.