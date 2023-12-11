Убойный забой. Житель Ростовской области получил в шахте разряд электрического тока

Жуткое происшествие произошло во время рабочей смены в шахте "Солнечной" в Волгоградской области.Шокирующее происшествие произошло в минувшее воскресенье, 10 декабря, в шахте "Солнечной" Волгоградской области.
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