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WP: Американские спецслужбы признали, что сломить Иран не получается

WP: Американские спецслужбы признали, что сломить Иран не получается

Спецслужбы США: текущая эскалация конфликта, проводимая Трампом, ведет к «тупику». Американские спецслужбы оценивают, что недавние удары, нанесенные американскими войсками в Иране, не способны смягчить позиции Тегерана в переговорах, - сообщает Washington Post.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
ИМ ЛИШЬБЫ ЛОМАТЬ ДРУГИХ...РАДИ СВОЕГО ГИГЕМОНИЗМА...ТВАРИ эти сша.
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2 м.