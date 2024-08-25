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Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Российские военные, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву. Об этом пишет RT. По информации журналистов, бойцов Вооруженных сил РФ встретила лично уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.

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