Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Российские военные, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву. Об этом пишет RT. По информации журналистов, бойцов Вооруженных сил РФ встретила лично уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.
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