Юрий Дудь обсуждает с Сергеем Детковым борьбу с пищевым расстройством

Комик Сергей Детков в интервью Юрию Дудю* рассказал о борьбе с расстройством пищевого поведения. После сокращения употребления пива в 2024 году, он сбросил 10 кг, но это привело к навязчивым идеям о контроле веса и проблемам с восприятием себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии