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Царьград

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Юрий Дудь обсуждает с Сергеем Детковым борьбу с пищевым расстройством

Юрий Дудь обсуждает с Сергеем Детковым борьбу с пищевым расстройством

Комик Сергей Детков в интервью Юрию Дудю* рассказал о борьбе с расстройством пищевого поведения. После сокращения употребления пива в 2024 году, он сбросил 10 кг, но это привело к навязчивым идеям о контроле веса и проблемам с восприятием себя.

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