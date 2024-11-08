Соцвыплату на детей списали в счет долга у многодетной матери

Судебные приставы уверяли, что банк не имеет права списывать долги с выплат на детей. Но банк живет в другой реальности Текст: Марина Бедорфас У приемной матери из Чалны, которая воспитывает троих детей, списали в счет долга за воду средства из социальной выплаты.