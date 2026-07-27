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Калужские новости

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В Калужской области появились две новых природных охранных зоны

В Калужской области появились две новых природных охранных зоны

В Калужской области в Дзержинском районе созданы охранные зоны вокруг группы родников на реке Веприка и Акатовского карьера, где теперь запрещены добыча ископаемых, вырубка деревьев и строительствоПостановлениями губернатора в Калужской области установлены охранные зоны двух особо охраняемых природных территорий регионального значения.

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