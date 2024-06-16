Песков: Путин не отвергал переговоры с Киевом, но нужна легитимная фиксация

Президент России Владимир Путин никогда не отвергал возможности возобновить переговоры с Киевом по урегулированию конфликта на Украине, но требуется, чтобы была легитимная фиксация их итогов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
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