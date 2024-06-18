Защита чиновника Зырянова не считает взяткой участие Кологривого в фестивале

Адвокаты арестованного по обвинению в коррупции генерального директора АО "Корпорация развития Новосибирской области" Александра Зырянова объяснили участие актера Никиты Кологривого в кинофестивале, организованном их подзащитным.
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