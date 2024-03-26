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СК: житель Подмосковья напал с ножом на двух иностранцев из неприязни

СК: житель Подмосковья напал с ножом на двух иностранцев из неприязни

В подмосковном Фрязино 34-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство после нападения на двух иностранных граждан в компьютерном клубе, сообщает Telegram-канал регионального ГСУ СКР.

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