СК: житель Подмосковья напал с ножом на двух иностранцев из неприязни

В подмосковном Фрязино 34-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство после нападения на двух иностранных граждан в компьютерном клубе, сообщает Telegram-канал регионального ГСУ СКР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии