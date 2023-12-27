Захарова назвала «абсолютно безумным» заявление Кэмерона о помощи Киеву в 2024-м

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерация Мария Захарова назвала «абсолютно безумным» заявление руководителя внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона о помощи украинской стороне в 2024-м.
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