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Захарова назвала «абсолютно безумным» заявление Кэмерона о помощи Киеву в 2024-м

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Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерация Мария Захарова назвала «абсолютно безумным» заявление руководителя внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона о помощи украинской стороне в 2024-м.

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