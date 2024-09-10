Онкобольная Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Накануне 42-летняя принцесса Уэльская сделала обращение к своим поклонникам. Кейт Миддлтон борется сейчас с онкологическим заболеванием, поэтому поклонники британской семьи рады любой информации от принцессы.
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