Дайджест дня: SsangYong готовит ребрендинг, Livan в России и другие события индустрии

Дайджест дня: SsangYong готовит ребрендинг, Livan в России и другие события индустрииНовый глава компании SsangYong, которая в октябре перешла под контроль корейского концерна KG Group (он выкупил 62% акций), объявил о готовящемся ребрендинге.
Дайджест дня: SsangYong готовит ребрендинг, Livan в России и другие события индустрииНовый глава компании SsangYong, которая в октябре перешла под контроль корейского концерна KG Group (он выкупил 62% акций), объявил о готовящемся ребрендинге.
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