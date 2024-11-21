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Добрый Мир

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Чем Россия напугала Абхазию и в чём настоящая причина протестов

Чем Россия напугала Абхазию и в чём настоящая причина протестов

39,5 тыс прочтений 3 дня назад ПЕТР АКОПОВ - специально для ИА Регнум. Следящие за волнениями в Абхазии наверняка видели самые разнообразные мнения: от «нахлебники с российскими паспортами и дотациями, живут за счет наших туристов, а не хотят разрешать русским покупать и строить отели» до «опять Кремль проиграл — кормил зависимое от нас государство, а теперь там придут к власти те, кто будут отрывать его от России и поведут к Турции или к Западу».

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