Конкурс научных проектов Рослесхоза ждёт заявок от ученых Поморья

Федеральное агентство лесного хозяйства объявило о начале приема заявок на конкурс научных проектов молодых ученыхЭтот ежегодный конкурс проводится с 2011 года для исследователей из организаций, подведомственных Рослесхозу.
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