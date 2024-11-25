Делимся рецептом супа, который с удовольствием съест даже самый ярый противник супов (до)школьного возраста.

﻿﻿Крем-суп с сытными фрикадельками, нежной пастой и сметаной — одно из самых фирменных блюд Швеции. Перед приготовлением помните, что после обжаривания котлет на гриле нельзя пропускать этап слива жира с противня: иначе у вас получится не суп, а калорийные масляные бомбочки, потерявшие нежный сливочный вкус.