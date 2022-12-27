ФИФА не будет мешать России, победа «Арсенала», Гакпо в «Ливерпуле», отец Трусовой против Первого канала, «Аль-Наср» ждет Роналду и другие новости

1. РФС отправит письмо о намерении выхода из УЕФА. Это не обяжет Россию покинуть организацию. ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию, утверждает «Матч ТВ».
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