Обновленный Exeed VX. Теперь — другое дело

Пятиметровый кроссовер Exeed VX 2024 модельного года получил ряд обновлений.Exeed VX в настоящее время является лидером продаж в сегменте больших кроссоверов, он опережает такие модели как Changan Uni-K и Tank 500.
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