Не только УПМБ Д-30СН: есть ли будущее у ракето-бомб семейства «Гром»?

Одним из важнейших слагаемых успешного продвижения ВС РФ в ходе наступления 2024 года, начавшегося после провала украинского в 2023-м, стало широкое применение все более тяжелых авиабомб, оснащенных модулями коррекции планирования, которые позволяют сбрасывать их с самолета, оставаясь вне зоны поражения ЗРК среднего радиуса.