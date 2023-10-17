Небензя заявил о разочарованности после отклонения СБ ООН резолюции России

РИАМО - 17 окт. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва разочарована тем, что Совбез ООН не принял ее проект гуманитарной резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне ближневосточного конфликта.
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