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Генпрокуратура подала иск против экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова

Генпрокуратура подала иск против экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова

Очередной иск прокуратуры касается обращения в доход государства активов, приватизация которых проходила с нарушениями, полагают эксперты Генпрокуратура подала новый иск к бывшему главе «Роснефти» Сергею Богданчикову, основателю инвестиционной группы GHP Марку Гарберу и еще к семи кипрским компаниям, пишет РБК.

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