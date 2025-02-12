Генпрокуратура подала иск против экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова

Очередной иск прокуратуры касается обращения в доход государства активов, приватизация которых проходила с нарушениями, полагают эксперты Генпрокуратура подала новый иск к бывшему главе «Роснефти» Сергею Богданчикову, основателю инвестиционной группы GHP Марку Гарберу и еще к семи кипрским компаниям, пишет РБК.
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