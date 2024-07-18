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Берите – не пожалеете: Росконтроль раскрыл, какие сосиски изготовлены из мяса и без сои

Берите – не пожалеете: Росконтроль раскрыл, какие сосиски изготовлены из мяса и без сои

Берите – не пожалеете: Росконтроль раскрыл, какие сосиски изготовлены из мяса и без сои Ольга БезродняяПри выборе сосисок важно обращать внимание на их качество, чтобы убедиться в безопасности и питательной ценности продукта.

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