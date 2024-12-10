Россия близка к достижению целей военной спецоперации (СВО) на Украине, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
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