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Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, ВСУ находятся на грани развала

Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, ВСУ находятся на грани развала

Россия близка к достижению целей военной спецоперации (СВО) на Украине, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.

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