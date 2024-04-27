Франк поздравил барнаульцев и депутатов с Днем российского парламентаризма

Глава города пожелал парламентариям новых профессиональных успехов, а горожан – конструктивного и успешного диалога с ними Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города и депутатов с Днем российского парламентаризма.
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