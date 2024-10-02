«Пока просили воздержаться»: США хотят возглавить коалицию против Ирана Вашингтон, судя по всему, намерен в полной мере использовать вчерашнюю ракетную атаку Ирана по Израилю в своих интересах.
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«Пока просили воздержаться»: США хотят возглавить коалицию против Ирана Вашингтон, судя по всему, намерен в полной мере использовать вчерашнюю ракетную атаку Ирана по Израилю в своих интересах.
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