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Мировое обозрение

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Ни гречки, ни риса — лишь одинокий пучок кинзы на полках супермаркетов Украины. 40-дневная авантюра Зеленского аукается всей стране

Ни гречки, ни риса — лишь одинокий пучок кинзы на полках супермаркетов Украины. 40-дневная авантюра Зеленского аукается всей стране

Сорок дней логистической войны, которую киевский режим ведёт против российских маркетплейсов и топливно-энергетического комплекса, вернулись бумерангом.

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