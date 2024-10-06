Гюнтер Штайнер о наказании Ферстаппена за мат: «Думаете, дети никогда не слышали слово «#####»?»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не согласился с тем, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выписали общественные работы за нецензурное слово на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Сингапура.
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