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Трамп: Действующая администрация не понимает, что делает, а я бы завершил конфликт на Украине в течение суток

Трамп: Действующая администрация не понимает, что делает, а я бы завершил конфликт на Украине в течение суток

45-й президент США сделал очередное заявление по вопросу вооружённого конфликта на Украине. По словам Дональда Трампа, интервью у которого взяли репортёры телеканала Fox News, у действующей американской администрации вообще нет понимания того, что она делает (в украинском конфликте).

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