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Аналитики ждут остановку снижения ключевой ставки на фоне слабого рубля

Аналитики ждут остановку снижения ключевой ставки на фоне слабого рубля

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% по итогам заседания совета директоров 11 сентября.

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