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РИА Новый день

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Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток

Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток

Президент России Владимир Путин распорядился с полуночи субботы в течение трех суток не наносить удары по Киеву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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