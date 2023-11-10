Около 90 тысяч человек стали беженцами из-за конфликта в Мьянме: ООН

НЕЙПЬИДО (ИА Реалист). Около 90 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Мьянме из-за обострения конфликта между военными правителями страны и альянсом этнических вооруженных группировок, сообщила Организация Объединенных Наций.
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