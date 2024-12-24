Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы

Иностранных студентов, которые хотят обучаться в российских вузах, с будущего года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка, соответствующий приказ уже подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
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